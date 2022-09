Un fenicottero rosa in mare alla Bandita di Palermo: il video dell'avvistamento

Un fenicottero rosa a Palermo. Un evento raro, anche se non impossibile. La Sicilia, infatti, è considerata uno degli habitat naturali preferiti da questo uccello e sono conosciuti i luoghi di nidificazione delle saline di Trapani e a Priolo o ad Augusta.

Il fenicottero nidifica in Italia da una trentina d'anni, dal 1993, e abita preferibilmente in lagune aperte e poco profonde, laghi o delta soprattutto costieri, in habitat tipicamente mediterranei, per questo non è usuale vederne uno sulla costa di un tratto di mare aperto, come è avvenuto a Palermo. L'avvistamento, infatti, è avvenuto a pochi metri dal porticciolo della Bandita, dove è stato ripreso prima a galleggiare in acqua e poi a passeggiare lungo la spiaggia di ghiaia con vista Monte Pelllegrino.

Negli ultimi anni la presenza di Fenicotteri in Sicilia e aumentata e la presenza dell'esemplare di Palermo potrebbe essere un. uovo inizio, o semplicemente un uccello che si è perso. Il lockdown, infatti, ha favorito le nascite di fenicotteri, in particolare alle Saline di Priolo. Un risultato importante dovuto al silenzio e alla tranquillità che hanno caratterizzato quel periodo.

Nel 2020 sono state 809 le coppie di fenicotteri che hanno nidificato all’interno della riserva gestita dalla Lipu. Una tendenza in forte crescita già dal 2015, da quando cioè la Riserva di Priolo ospita la nidificazione di questa specie: dalle 71 coppie del 2015 si è passati alle 252 del 2017 fino alle 809 attuali con un crescendo ragguardevole.

