Palermo, partiti i lavori in via Crispi. Commercianti e residenti: dopo le ferie sarà caos

Da oggi, 22 agosto, il sottopasso di via Crispi a Palermo è un cantiere. I lavori - attesi da circa 5 anni - sono partiti stamane con la chiusura totale della carreggiata in direzione Cala. Il piano prevede complessivamente un intervento di 4 mesi, due dei quali comporteranno lo stop alle auto (30 giorni per ogni carreggiata, prima quella lato monte e poi quella lato mare).

"Abbiamo iniziato questi lavori che aspettavamo da tanto tempo - spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo, Salvatore Orlando - Sono previsti 4 mesi di lavori, speriamo di rispettare i tempi. Metteremo in sicurezza il sottopasso".

Nonostante il rientro al lavoro post-ferragosto, per buona parte della mattina non si sono creati ingorghi significativi. "Le ordinanze dell'ufficio traffico hanno funzionato - continua l'assessore - gli uffici e l'amministrazione sono presenti per verificare minuto per minuto eventuali modifiche da apportare".

Crescono però le preoccupazioni tra gli abitanti e i commercianti della zona. "Con gli imbarchi ci sarà un caos tremendo - commenta Salvatore Lacara - però intanto i lavori bisogna farli, per la tutela dei cittadini stessi". "Ora ci sono le ferie - aggiunge Franco D'Angelo - appena finiscono ci sarà un vero caos. Io abito qui vicino, c'è sempre traffico"

Un timore condiviso anche da chi in via Crispi fa ristorazione: "Questa chiusura sarà un problema - commenta la proprietaria di un bar poco distante dall'inizio dei cantieri, Roberte Brianné - tra il traffico e lo smog non credo le persone saranno contente di sedersi e mangiare un piatto di pasta, un panino".

nel video le interviste a: Totò Orlando, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo; Franco D'Angelo, residente della zona; Roberte Brianné, proprietaria di un bar poco distante dall'inizio dei cantieri, e Salvatore Lacara, residente.

