Palermo, caos all'imbarco del porto: inferno in via Crispi, camion lasciati fermi in strada

Caos questa mattina in via Crispi a Palermo, in direzione di Monte Pellegrino. Il traffico ha richiesto l'intervento dei vigili urbani, che hanno presto ripristinato l'ordine, ma la situazione è rimasta difficile per delle ore.

A causare l'ingorgo soprattutto le operazioni di controllo e imbarco di numerosi mezzi pesanti a bordo delle navi, soprattutto in quella diretta a Tunisi. Il fatto che per comprare i biglietti, poi, gli autisti debbano letteralmente scendere e lasciare il mezzo pesante in mezzo la strada (già trafficata di suo), diciamo che non aiuta le cose.

Un problema questo che si ripresenta ciclicamente e che fino ad ora non è stata risolto. Tra l'altro ci sono anche dei lavori, con la carreggiata che è ulteriormente ristretta.

Il controllo dei numerosi mezzi pesanti, all'ingresso del Porto di Palermo, richiedono tempi lunghi, che hanno portato alle code lungo via Crispi.

I vigili urbani, pertanto, hanno ammonito i lavoratori all'ingresso del Porto, affinché mettessero in atto un servizio di controlli più idoneo a permettere il veloce smaltimento delle code.

