Piana degli Albanesi ormai brucia da 24 ore

Non è stato ancora spento l’incendio che si è sviluppato ieri a Piana degli Albanesi, nel Palermitano. Nella zona di Maganoce sono state minacciate abitazioni e aziende agricole e questa mattina le fiamme si sono spostate nei pressi del lago. Non appena una zona viene messa in sicurezza, da qualche altra parte si sviluppa un altro incendio.

Incendi anche in contrada Feotto, a Misilmeri, dove stanno intervenendo oltre alle squadre antincendio anche Canadair ed elicotteri. Pure a Borgetto, in contrada Iazzo Vecchio - dopo che le fiamme hanno devastato la montagna del santuario di Romitello e mentre stanno operando delle squadre per la bonifica - gli incendi sono ripresi nel pomeriggio.

