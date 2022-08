Nuovi roghi a Piana e Borgetto, disagi sull’autostrada Palermo-Trapani

Due incendi sono divampati in queste ore in provincia di Palermo, a Piana degli Albanesi (monte Leardo) e a Borgetto, su monte Gradara, nella zona del santuario di Romitello. Sui due fronti sono impegnate diverse squadre di vigili del fuoco e forestali e mezzi aerei.

Qualcuno a Borgetto, lungo la statale, avrebbe visto due che appiccavano le fiamme. Sono in corso indagini dei carabinieri. Il fronte del fuoco in entrambi i casi è vasto e le fiamme minacciano sia il santuario di Romitello che le abitazioni di campagna sia a Borgetto che a Piana degli Albanesi.

L’autostrada A29 direzione Alcamo-Trapani è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni tra Alcamo e Fulgatore, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale, rende noto l'Anas. I Vigili del Fuoco sono in azione e si è in attesa dell’intervento di un Canadair. Sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

