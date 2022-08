Palermo, gli ex Pip tornano in piazza con un corteo: traffico in tilt in centro

Sono tornati a protestare i lavoratori ex Pip di Palermo. Una delegazione di dipendenti regionali ha attraversato in corteo questa mattina le strade del centro sfilando da piazza Croci, per poi proseguire su via Libertà, via Dante ed infine su corso Alberto Amedeo.

I lavoratori hanno così raggiunto palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione, dove hanno chiesto un incontro con il governo regionale. Il corteo ha provocato disagi alla circolazione dei mezzi, con il traffico paralizzato in tutto il centro città. Motivo della manifestazione è la norma che riguarda la ricollocazione del personale. Dipendenti ex Pip che ormai attendono da decenni una stabilizzazione mai arrivata.

"Noi vogliamo avere un incontro con il Governo regionale - dice Mimmo Russo sindacalista della Cisal - Ci avevano detto che la norma sarebbe andata all'Ars anche senza il parere favorevole dal Governo nazionale. Ora lo facciano. Noi non torniamo indietro, possono andarsene loro. Ci dimostrino che sanno gestire la cosa pubblica. Approvino la norma in questa settimana, con questa variazione di bilancio. Le chiacchere stanno a zero. Noi non molliamo".

Nel video di Marcella Chirchio le intervista a Russo e a Mimma Calabrò, segretario generale Fist Cisl Sicilia.

