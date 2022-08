Palermo, auto in fiamme in viale Regione Siciliana: disagi per il traffico

Momenti di paura oggi pomeriggio (3 agosto) in viale Regione Siciliana, a Palermo. Una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco all'altezza di Villa Tasca. Gli attimi di panico non hanno disorientato il conducente dell'utilitaria che è riuscito ad uscire dall'abitacolo per mettersi a distanza di sicurezza dal mezzo che era avvolto dalle fiamme.

Allertati i vigili del fuoco, sul posto è intervenuta una squadra di pompieri che con l'ausilio di una autobotte ha iniziato prontamente le operazioni di spegnimento del fuoco che ha distrutto il veicolo. Secondo le prime valutazioni, a scaturire l'incendio sarebbe stato un problema elettrico.

A causa del rogo e per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, il traffico è stato bloccato sulla stessa viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, con conseguenti disagi per la viabilità nel tratto di strada.

Quello di oggi è l'ennesimo incendio di autovetture nel capoluogo siciliano. Tre veicoli la scorsa notte sono state bruciati: i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere le fiamme in via Cluverio, in via Regione Siciliana e in via Castellana. Sono in corso indagini di carabinieri e polizia per accertare le cause dei roghi.

Ieri erano andate a fuoco tre auto in via Rocky Marciano allo Zen. Una Alfa Mito era andata completamente distrutta, danneggiate una Fiat Punto e una Fiat Panda. Quest’ultima era stata rubata ed è stata riconsegnata al proprietario.

