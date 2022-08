Sei auto a fuoco a Palermo in 48 ore, ora è allarme

Tre auto la scorsa notte bruciate a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere le fiamme in via Cluverio, in via Regione Siciliana e in via Castellana. Sono in corso indagini di carabinieri e polizia per accertare le cause dei roghi.

Ieri erano andate a fuoco tre auto in via Rocky Marciano allo Zen. Una Alfa Mito era andata completamente distrutta, danneggiate una Fiat Punto e una Fiat Panda. Quest’ultima era stata rubata ed è stata riconsegnata al proprietario.

© Riproduzione riservata