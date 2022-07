Palermo, incendio al parco Libero Grassi: in fiamme auto abbandonata

Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 8,30, al parco Libero Grassi, a Palermo. Ad andare in fiamme un'auto abbandonata in mezzo alle sterpaglie.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Al parco è arrivata anche una volante della polizia. Indagini in corso per capire come sia divampato l'incendio e se si tratti di un’azione dolosa. Come si vede da una foto pubblicata sul profilo Instagram dal consigliere comunale Paolo Caracausi, il fumo sprigionato era abbastanza alto.

Da diversi mesi i palermitani segnalano lo stato di abbandono del parco, tra erba alta e secca che può alimentare incendi, auto abbandonate e rifiuti ingombranti che stanno facendo diventare il luogo una discarica a cielo aperto. Lo scorso anno, a luglio, un incendio era divampato all'interno del parco sollevando ombre sulla matrice del rogo.

Da anni si attende una riqualificazione della zona intestata, nel 2013, dal Comune di Palermo alla memoria di Libero Grassi. Dopo l'intestazione il nulla e il problema sarebbe legato alla necessità di effettuare delle operazioni di bonifica del sottosuolo. Il Comune di Palermo, ai tempi della giunta Orlando, ha ammesso ufficialmente nel 2018 che era stata effettivamente verificata la presenza di agenti inquinanti e quindi nel 2020 aveva approvato un progetto di fattibilità da 11 milioni di euro, ottenuti col bando regionale “PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1”. Il Comune doveva definire la parte progettuale per pervenire all’avvio dei lavori che secondo il crono-programma sarebbero dovuti partire. Ma ad oggi l'area rimane abbandonata.

