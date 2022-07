Palermo, i volontari puliscono il Villino Ida imbrattato dai vandali

Sono iniziati questa mattina i lavori di ripulitura dei muri di Villino Ida, imbrattati dai vandali lo scorso mese di gennaio. “Siamo presenti oggi in via Siracusa con i nostri volontari – dichiara Gianfranco Zanna presidente di Legambiente Sicilia – per rimarcare l’impegno dell’associazione per la promozione dell’itinerario Liberty. Ci siamo impegnati a trovare una soluzione per il ripristino dei muri del Villino, trovando la disponibilità gratuita di due ditte specializzate nel settore. Chiediamo all’Assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, presente oggi, che Villino Ida diventi nel più breve tempo possibile la Casa – Museo di Ernesto Basile. A questo proposito, abbiamo realizzato una cartolina da inviare all’Assessore con questa richiesta e da far sottoscrivere ai cittadini”.

I lavori sono effettuati gratuitamente da Ibix srl azienda Italiana, leader della produzione di tecnologie per la micro abrasione selettiva e conservazione di edifici storico-monumentali, in collaborazione con l'Impresa di restauro Callivá Group. Personale qualificato pulirà i graffiti con la tecnica ecologica della microabrasione selettiva IBIX e relativa protezione con garanzia di 10 anni.

