Intervento dei vigili del fuoco a Palermo per un principio d’incendio di una friggitrice in un’attività di ristorazione in via Roma, nel centro storico. Evitata dall'intervento dei vigili la propagazione delle fiamme, il locale è stato areato con l’ausilio di un motoventilatore. Non ci sono state persone coinvolte. In un primo momento erano state chiuse le stradine vicine per consentire l'intervento.

