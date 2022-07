Un incendio è divampato a Palermo in un magazzino alle spalle di via Roma. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le stradine laterali sono chiuse per consentire alle squadre di soccorso di intervenire in sicurezza. Le fiamme sono circoscritte ma non del tutto domate.

© Riproduzione riservata