Balconi crollati in via Roma, tragedia evitata: verifiche sulle condizioni dell'edificio

Due balconi crollati in pieno centro a Palermo. Il video racconta di una tragedia evitata tra via Roma e via Ramondetti Fileti dove questa mattina sono venuti giù grossi calcinacci finendo sulla strada e sul marciapiedi. Per fortuna è successo di mattina preso, quando da lì non passavano pedoni o auto. Tra le cause del cedimento ci sarebbe il violento temporale che poco dopo le 6 si è abbattuto sulla città causando altri danni, seppur di lieve entità: alcune strade allagate, grondaie intasate, disagi alla circolazione.

In via Roma sono entrati in azione i vigili del fuoco, allertati dopo il crollo, per verificare se l’intero prospetto dell’edificio sia in condizioni di sicurezza e se sia realmente il forte acquazzone la causa del cedimento. Le mensole e il pavimento del balcone del terzo piano sono venuti giù improvvisamente provocando il crollo anche del balcone del primo piano. Al vaglio lo stato dell'intero palazzo, tenendo conto che in alcuni punti ci sono delle lesioni. La strada è stata chiusa al traffico.

In altre zone della città sono stati rinvenuti degli arbusti divelti, presumibilmente a causa del vento laterale che ha accompagnato il temporale. Per tutta la giornata di oggi la protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla in diverse zone delle province di Palermo, Messina e Catania.

© Riproduzione riservata