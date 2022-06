Palermo, a Villa Sperlinga una panchina rossa contro la violenza sulle donne

A Villa Sperlinga, a Palermo, c'è ora una panchina rossa contro la violenza di genere.

È stata installata oggi, 4 giugno, come simbolo contro i femminicidi e in generale per testimoniare l'esigenza di affrontare con fermezza e determinazione il fenomeno della violenza sulle donne.

A organizzare l'iniziativa è stato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che è anche componente della commissione Lavoro, Cultura e Formazione dell’Ars. La panchina, posta all’interno di uno spazio pubblico accessibile a tutti i cittadini, diventerà così l'emblema della lotta contro ogni forma di sopruso e discriminazione nei confronti delle donne.

Nel video le interviste a Roberta Schillaci; Hassain Arif, presidente dell’organizzazione umanitaria internazionale “Life and Life”; il procuratore aggiunto di Palermo, Annamaria Picozzi, componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.

