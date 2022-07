“Nessuno tocchi Rosalia”, a Palermo flash mob a sostegno delle donne vittime di violenza

Rosalia è la Santa che protegge e veglia sulla città di Palermo ma è anche donna coraggiosa e devota. Per onorare la Santuzza e tutte le donne del mondo, anche quest’anno, il Centro Antiviolenza Le Onde ha organizzato a piazza Castelnuovo “Nessuno tocchi Rosalia”, flash mob giunto alla sua decima edizione. Sulle 103 sagome disegnate, rappresentanti le 103 donne vittime di femminicidio in italia nel 2021, in molti hanno lasciato un fiore. Per non dimenticare chi non c’è più e per dire alle donne che possono chiedere aiuto e dalla violenza si può uscire.

Questo l’obiettivo del flash mob, accompagnato dai ragazze e dalle ragazzi del Conservatorio Alessandro Scarlatti con brani di musica classica e jazz. Quest’anno all’iniziativa si aggiunge un filo rosso che lega Alessandria a Palermo con il Festival Fragole e Pomodori promosso dal Centro Antiviolenza Medea insieme al Comune di Alessandria e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il titolo è un omaggio alle donne braccianti impiegate e sfruttate nel Mezzogiorno per la raccolta delle fragole e dei pomodori, donne che per lavorare subiscono diverse forme di violenza, tra cui quella sessuale ad opera dei padroni o dei supervisori. Nei primi sei mesi di quest'anno sono già 50 le donne uccise in Italia, vittime di femminicidio; donne uccise per mano di un uomo che conoscevano. Nel 2021 il Centro Antiviolenza Le Onde è stato contattato da 804 donne, di cui 378 hanno chiamato per la prima volta.

Ventinove il numero delle donne, delle bambine e dei bambini che sono stati ospitati nelle Case rifugio ad indirizzo segreto. Sono donne che hanno subito violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, soprattutto nelle relazioni intime. Ancora alto il numero dei femminicidi nel 2021 in Italia: 103 donne sono state uccise per mano dei loro mariti, ex-mariti, padri, fratelli, fidanzati, amanti, sfruttatori.

Interviste a Elvira Rotigliano presidente Le Onde Palermo e Sara Sclauzero del centro antiviolenza Medea di Alessandria

