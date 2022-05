Strage di Capaci: alle 17,58 le note del silenzio, folla all'albero Falcone

Via Notarbartolo era un fiume di gente in prossimità delle 17,58, ora in cui 30 anni fa si consumò la strage di Capaci. Davanti all'albero Falcone era impossibile contare le presenze. Un'immensa platea ha voluto dare l'ennesimo segno di legalità e di coesione contro la criminalità organizzata. La folla ha ascoltato le note del silenzio e ha accompagnato con applausi la lettura dei nomi delle vittime da parte dell'ex presidente del Senato Piero Grasso, come è possibile vedere da questo video.

Si sono chiuse così le manifestazioni davanti ad uno dei luoghi simbolo della memoria, nel trentesimo anniversario dell'assassinio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo.

Sul palco si sono esibite alcune figure del mondo dello spettacolo siciliano e non: i Sansoni, Matteo Romano con Malika Ayane, Roberto Lipari e anche Gianni Morandi che si è rivolto ai ragazzi: "E' bello vedere tutti questi giovani che sono qui. Noi come musicisti possiamo solo cantare, le cose le potete cambiare solo voi". Poi ha iniziato a cantare sulle note di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones".

