Pasquetta a Palermo, dopo due anni pienone alla Favorita

Dopo due anni di pandemia, tra divieti e coprifuoco, i palermitani tornano nei viali della Favorita per la tradizionale scampagnata di Pasquetta. In tanti già dalle nove del mattino sono andati a prendere posto con sedie, amache, tavolini e griglie. La pioggia del giorno di Pasqua, il temuto colpo di coda del maltempo e le temperature non proprio primaverili non hanno fatto desistere chi attendeva questo giorno dal 2020. I barbecue sui tetti dei palazzi in periferia, per fortuna, sono un lontano ricordo e rivedersi con amici e parenti non è più vietato.

"Era una cosa che aspettavamo tutti da tempo - spiega Francesco Leto mentre finisce di sistemare il barbecue - fare questa scampagnata, stare tutti insieme, tornare a riunirci come i vecchi tempi".

Salsiccia, puntine di maiale, pollo, stigghiola, mangia e bevi. Si inizia ad arrostire già dalle undici. I bambini giocano a pallone, c'è chi si dondola su un'altalena. "Era da due anni che non venivamo - aggiunge Giuseppe Stagno - finalmente arrostiamo. Ci stiamo divertendo".

nel video le interviste a Piero Longo, Francesco Leto, Filippo Cottone e Giuseppe Stagno

© Riproduzione riservata