Maltempo, Pasqua con allagamenti a Palermo: interventi dei vigili del fuoco in molte zone della città

Allagamenti pasquali. Un intero pomeriggio di forte pioggia ha reso impraticabili molte strade di Palermo. Tante le richieste di soccorso ai vigili del fuoco così come gli interventi in molte zone della città per aiutare automobilisti rimasti in panne o per verificare infiltrazioni nelle abitazioni.

La maggior parte dei disagi sono stati segnalati nei pressi di corso Calatafimi, in via Messina Marine, all'altezza del Buccheri La Ferla, nella zona degli ospedali Civico e Policlinico. Ma come precisano dalla sala operativa dei vigili del fuoco, gli allagamenti hanno riguardato un po' tutti i quartieri della città, da Mondello ad Acqua dei Corsari. Nel video di Giuseppe Li Causi un tratto di via La Loggia.

A Terrasini è stato rinviato a domani sera il concerto di Orietta Berti.

Atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche domani, giorno di Pasquetta. Residue precipitazioni, spiegano gli esperti di 3BMeteo, fino a domani mattina. Possibili piogge e isolati acquazzoni anche nel pomeriggio ma solo nella Sicilia orientale e in particolare nelle aree etnee.

