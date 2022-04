A Bagheria grandine e allagamenti, salvate 3 donne bloccate in un sottopasso

L'ondata di maltempo che oggi si è abbattuta su Palermo e la sua provincia ha creato danni e disagi soprattutto a Bagheria. Allagamenti e momenti di paura per tre donne che hanno cercato di attraversare il sottopasso di viale Bagnera nonostante fosse allagato. Erano dirette a villa Cattolica per visitare il museo ma sono rimaste bloccate con l'acqua sempre più alta.

Momenti di panico, ma dopo l'allarme lanciato da alcuni cittadini, le tre signore sono state salvate dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani che avevano provato a fermare l'auto prima che attraversasse il sottopasso.

Coro di proteste sui social per le condizioni del sottopasso che si allaga tutte le volte che piove intensamente, un disagio che dura da anni, come scrivono in tanti.

Ma non è stata l'unica conseguenza del forte temporale che si è abbattuto a Bagheria poco dopo mezzogiorno: in alcune zone della città, infatti, è caduta anche grandine che ha imbiancato le strade e i tetti delle auto.

