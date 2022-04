A Palermo c'è una mappa integrata delle telecamere piazzate per strada

«Una importante innovazione, nata da un’idea del Prefetto di Palermo e realizzata tecnicamente dagli uffici operativi della Questura con l’ausilio del Centro Regionale di Polizia Scientifica e con la Zona Telecomunicazioni, consiste nella predisposizione del Master Plan generale dei sistemi di videosorveglianza cittadini in funzione delle attività di controllo del territorio, di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, di gestione dell’ordine pubblico, condiviso con tutte le forze di polizia in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e consegnato al comune di Palermo, come guida per l'implementazione progressiva del sistema, in ottica appunto unitaria e razionale, man mano che vengono stanziati i fondi destinati allo scopo». Lo ha detto il questore di Palermo Leopoldo Laricchia nel corso della festa della polizia a Palermo.

In alto il video che illustra le attività di controllo e di repressione del crimine della polizia.

Qui sotto il video di Gds.it per la festa della polizia.

