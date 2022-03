Delitto di Brancaccio, la figlia della vittima: "Ecco perché mio padre è stato ucciso"

Fissando la telecamera dice all'assassino di suo padre: "Non avrai mai il mio perdono". Francesca Caravello, figlia di Natale, ucciso giovedì scorso a Palermo con tre colpi di pistola calibro 22 trova la forza di raccontare quel che ci sarebbe dietro all'omicidio di Brancaccio.

Per quel delitto è stato arrestato il ventenne Alessandro Sammarco, che si è costituito poche ore dopo aver sparato in via Pasquale Matera al padre della ragazza di cui era innamorato. "Mia sorella e quel ragazzo erano inizialmente amici - racconta Francesca, in queso video di Marcella Chirchio -. Purtroppo però lui si è presto invaghito di lei". La sorella di Francesca aveva conosciuto Alessandro attraverso altri amici, ma tiene a precisare: "All'inizio era innocuo, però dopo il rifiuto di mia sorella, che non aveva intenzione di fidanzarsi con lui, divenne insistente, ossessivo, accanendosi ripetutamente".

Le richieste di fidanzamento insistenti di Sammarco sarebbero ben presto degenerate. "La minacciava - aggiunge Francesca -, non sopportava l'idea che mia sorella frequentasse altri ragazzi. È andata avanti così per un anno, anche se noi lo abbiamo saputo un mese e mezzo fa. Mio padre? Non aveva mai parlato con lui. Lo aveva visto solo una volta un anno fa a casa di amici".

Francesca rivela anche il racconto della sorella: "Ci ha detto come la minacciava, le ripeteva che se non si fidanzava con lui le avrebbe tolto la cosa a lei più cara al mondo, cioè nostro padre. Le inviava messaggi minacciando di ucciderlo. Le mandava foto di mio padre associate a pistole". Poi guardando la telecamera rivolge le sue parole al giovane arrestato: "Hai tolto un padre alla mia famiglia, un marito a mia madre, un figlio a mia nonna. Hai tolto un perno della nostra casa. Non avrai mai il mio perdono".

