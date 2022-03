Palermo, folla in strada e disperazione dopo l'omicidio: il video da Brancaccio

Un omicidio ha sconvolto Brancaccio. Come si vede dal video di Marcella Chirchio, in via Matera stasera c'erano auto della polizia, uomini della scientifica al lavoro e decine di persone assiepate a pochi metri dal luogo dove è stato ucciso a colpi di pistola Natale Caravello, 47 anni.

La vittima era molto conosciuta nel quartiere. Inizialmente si pensava avesse avuto un malore e si fosse procurato delle ferite cadendo, solo in un secondo momento si è compreso che era morto e si era trattato di un omicidio.

Ecco il video durante le prime indagini pochi minuti dopo l'agguato. La madre della vittima, accorsa sul luogo del delitto si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

© Riproduzione riservata