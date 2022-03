Un ritratto per la pace: a Palermo una sessione fotografica per raccogliere fondi a favore dell'Ucraina

«Un ritratto per la pace» in occasione della festa delle donne per sostenere il popolo ucraino in questo terribile momento. Questa l'iniziativa lanciata da Francesco Baiamonte, fotografo palermitano che ha deciso di destinare quanto verrà raccolto dalle libere donazioni alle popolazioni dell'Ucraina.

La sessione fotografica si terrà a Palermo, in via Sperone 8, presso lo studio fotografico di Francesco Baiamonte, il 7 e l'8 marzo. Per potere partecipare occorre prenotare il proprio ritratto fotografico chiamando il numero 091 474708. L'iniziativa è rivolta a tutte le donne ed è gratuita. Il ritratto non avrà alcun costo ma chi partecipa potrà liberamente lasciare una quota simbolica che andrà in beneficenza.

I fondi serviranno per rispondere sia ai bisogni umanitari del Paese (cibo, beni di prima necessità, primo soccorso) sia ai bisogni dei profughi che, già in gran numero, stanno entrando nei paesi confinanti. «Anche quest’anno volevo omaggiare le donne di un mio ritratto, - spiega Baiamonte - ma il pensiero stavolta è andato inevitabilmente a quelle donne, e non solo, che in questo momento stanno vivendo una tragedia assurda».

«Ho cercato di immaginare - continua - come la mia attività potesse dare un contributo alla causa. Da qui è nata l'idea di 'Un ritratto per la pace' con protagoniste le donne di ogni età. Mamme, bambine, zie, nonne che vivono una quotidianità che per altre è stata stravolta. Ho condiviso questa mia iniziativa con Natalia Gryniuk, curatrice d’arte ucraina, che è in prima persona vive questo dramma che sta devastando la sua terra di origine. Ha sposato subito il progetto e ci siamo subito attivati. Vi aspetto quindi in studio per potervi fotografare e insieme dare il nostro piccolo contributo».

Francesco Baiamonte è un fotografo professionista con una lunga esperienza nel settore. Docente in diversi corsi di settore, collabora attivamente con istituti di formazione. Membro di importanti associazioni nazionali e internazionali è anche direttore creativo del suo Studio di Immagine&Comunicazione.

