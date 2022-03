"Spesa sospesa", Coldiretti raccoglie scorte per gli ucraini rifugiati in Sicilia

“Spesa Sospesa” per il popolo ucraino in tutti i mercati Coldiretti in giro per la Sicilia. I prodotti acquistati verranno destinati a tutti i siciliani che stanno ospitando profughi in guerra dalle bombe russe.

"Contemporaneamente - spiega Lucia Traina, coordinatrice di Campagna Amica Sicilia -, sono stati allestiti anche dei banchetti per la raccolta di fondi con i quali verranno comprati beni per sostenere chi è rimasto in Ucraina. Andremo avanti fino a quando l'emergenza non finirà".

Chi andrà a fare la spesa potrà fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato Paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari e da donare ai profughi che stanno arrivando anche in Sicilia.

Per tutto il week end i consumatori hanno la possibilità di fare una donazione libera che servirà per la popolazione sfollata. Gli stand dei Mercati dell’Isola avranno un simbolo del Paese invaso e sarà attivato un corner a disposizione delle associazioni come punto d’informazione per l’ospitalità.

