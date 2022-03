Palermo, sorpreso corriere della droga con reddito di cittadinanza: in auto oltre 4 chili di cocaina

Oltre 4 chili di cocaina nascosti in un'auto. Avrebbero fruttato oltre 360mila euro se il corriere della droga, un quarantenne, non fosse stato intercettato. Numeri riassunti in questo video che racconta l'operazione dei finanzieri del Comando provinciale di Palermo, intervenuti nei pressi dello svincolo autostradale di via Emiro Giafar in direzione Palermo.

Complessivamente sono stati sequestrati 4,2 Kg di cocaina scoperti all'interno di una vettura sottoposta a controllo. Il conducente dell'auto, come spiegato in una nota della guardia di finanza, nel corso delle operazioni si è mostrato subito particolarmente agitato e insofferente. Dunque, dopo una più accurata ispezione, con l'aiuto del cane antidroga F-Mia del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, sono stati trovati numerosi panetti di droga nascosti in un doppiofondo, con apertura meccanica, ricavato all’interno del cruscotto dell’auto, che contenevano la cocaina sequestrata che, secondo una stima, una volta immessa nel mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 360.000 euro.

Il corriere della droga, risultato peraltro percettore del reddito di cittadinanza, è stato portato nel carcere “Pagliarelli” di Palermo. Il sussidio sarà immediatamente sospeso.

