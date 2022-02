Palermo, il cane antidroga J-Az smaschera due corrieri con 6 chili di cocaina a Buonfornello

Finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 5,8 chili di cocaina nascosti in un’auto sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione Palermo. La pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, nel corso delle verifiche lungo le arterie che conducono al capoluogo, ha identificato le due persone a bordo, particolarmente agitate. Grazie al fiuto del cane antidroga J-Az del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, sono stati trovati svariati panetti, in un doppiofondo ricavato nel portellone posteriore. Lo stupefacente, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500 mila euro. I due corrieri stati condotti presso la casa circondariale Pagliarelli, a disposizione della procura di Termini Imerese.

