Palermo, condannato a 5 anni e 4 mesi corriere della droga: aveva anche il reddito di cittadinanza

I militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo lo avevano fermato nella zona di Brancaccio. Nell’auto di Domenico Tramontana, 40 anni di Reggio Calabria, il cane antidroga trovò 4 chili e 200 grammi di cocaina che avrebbero fruttato quasi 400 mila euro.

Tramontana è stato condannato dal gup Nicola Aiello a 5 anni e 4 mesi per traffico di droga con rito abbreviato. L’uomo era stato bloccato dai finanzieri nella zona di via Emiro Giafar. Il cane antidroga aveva fiutato i panetti nascosti in un vano che si apriva meccanicamente. Tramontana percepiva il reddito di cittadinanza.

Riproponiamo il video diffuso dalla guardia di finanza in occasione dell'arresto, lo scorso 2 marzo

