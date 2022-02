Orlando alla mamma di Elisa in fuga dall'Ucraina: "Accoglieremo lei e gli altri profughi"

Palermo accoglierà Elisa e anche gli altri profughi ucraini vittime dell'attacco russo. Parola di Leoluca Orlando, il sindaco del capoluogo siciliano, che risponde ad Elena Pastux, la mamma della piccola bimba disabile che frequenta la scuola Perez Calcutta. La donna e la bambina sono rimaste bloccate fuori dall'Italia e attualmente si trovano in un ospedale vicino al confine con la Polonia.

"Ho avuto contatti con la signora - dice Orlando in un videomessaggio -. Farò il possibile per aiutare Elena Pastux e sua figlia Elisa a rientrare il prima possibile a Palermo. Così come gli altri palermitani che si trovano in Ucraina".

Nelle ultime ore Elena aveva inviato un messaggio al sindaco di Palermo per chiedere un aiuto per il rientro in Sicilia, dopo essere riuscita a fuggire da Kiev, la capitale ucraina assediata dalle bombe russe, ma non sa come fare per raggiungere l'Italia insieme alla primogenita 23enne e alla bimba disabile di 8 anni con cui sta viaggiando, che ha anche una grave malattia all'intestino.

"Sono già in contatto con la Farnesina - spiega Leoluca Orlando - e con le ambasciate competenti. Inoltre è mia intenzione coinvolgere anche l'Anci, per cercare di istituire corridoi umanitari". Il sindaco ha chiamato il consigliere d'ambasciata Nicola Minasi, direttore dell'Unità di crisi della Farnesina richiamando la sua attenzione e quella del suo staff sulla critica condizione della signora Pastux e delle figlie.

Orlando ha anche avuto contatti telefonici con la signora, alla quale ha assicurato il massimo dell'assistenza. Inoltre l'Amministrazione ha messo a disposizione degli ucraini presenti in città tutti gli strumenti per facilitare i ricongiungimenti familiari e per accogliere chi fugge dalla guerra.

