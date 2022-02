Chiusa la "bretella" sul Ponte Corleone, ancora caos sulla circonvallazione di Palermo

Altri disagi per gli automobilisti palermitani. Da oggi (15 febbraio), infatti, sarà impossibile immettersi sul Ponte Corleone dalla bretella lato mare di viale Regione siciliana in direzione Trapani.

Un ulteriore cambiamento che come testimoniano le immagini ha mandato decisamente in tilt il traffico. Non che negli altri giorni sia andata meglio, ma questa nuova restrizione non fa che appesantire la circolazione sul ponte: “Continua la vergogna - dice il consigliere comunale Igor Gelarda - gli automobilisti non possono passare la loro vita in mezzo al traffico, servono tempi certi per i lavori”.

Le ragioni dell'ordinanza sono sempre legate alla sicurezza della struttura: si cerca di evitare ulteriori sollecitazioni causate dal traffico veicolare. Pazienza degli automobilisti al limite e per Palermo arriva anche il triste primato di essere la città italiana con più traffico. Sicuramente i disagi legati al ponte Corleone hanno influito e non poco.

