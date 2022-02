Incidente mortale a Bonagia, il sindaco di Villabate ricorda Mario Di Peri: "Comunità colpita al cuore"

Una tragedia che ha colpito una intera comunità. Villabate è rimasta attonita davanti alla notizia della tragica morte di Mario Di Peri, il 22 enne rimasto vittima di un incidente stradale nel quartiere Bonagia, a Palermo.

"Quando un consigliere comunale mi ha chiamato per dirmi cosa fosse successo non riuscivo a crederci - racconta il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara -. Conoscevo Mario da anni, un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore. Conosco bene anche la famiglia. Lui lo avevo incontrato un paio di giorni fa, ero andato in negozio per la spesa, avevo parlato e scherzato con Mario, sempre disponibile e gentile. Siamo vicini alla famiglia, così come l'intera comunità".

I Di Peri sono molto conosciuti a Villabate, per via della attività di famiglia, una macelleria, e di un negozio di food delivery. E Mario era nipote della consigliera comunale, Rosi Salamanca.

Moltissimi i commenti su Facebook che lo ricordano: "Quanto dolore... quanta tristezza, quanta amarezza - scrive Giorgio. Non è così che dovrebbe andare la vita... Non meritavi questo. Mario, cuginetto mio, non ci posso credere. Stavi x diventare papà... l'orgoglio di tutti da sempre". Già perché sempre che la compagna di Mario Di Peri, fosse incinta di pochi mesi.

"Ciao amico mio - scrive Vweronica - ci mancherà vederti lavorare ed amare il tuo lavoro… così piccolo ma così grande nella tua vita". E ancora Giovanni: "Sei stato l'unico ragazzo che ho stimato con tutto il mio cuore,un battagliero non ti fermavi mai non avevi bisogno di nessuno, una macchina. Buon viaggio, fai splendere tutto il paradiso".

