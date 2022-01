Open day itinerante da record a Marineo, 529 vaccinazioni e 115 screening oncologici

La crescente domanda, sia di vaccinazioni che di esami di screening oncologici, ha portato ad un’altra giornata di numeri record per l’Open day itinerante dell’Asp di Palermo.

A Marineo 644 prenotazioni

Nella tappa di oggi a Marineo, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono state 644 le prestazioni, un dato mai registrato nelle 19 precedenti iniziative organizzate in altrettanti paesi della provincia. Ne dà notizia l’azienda sanitaria. Per rispondere alla grande richiesta della popolazione, l’orario dell’attività è stato anticipato e si è protratto fino alle 18 con un flusso continuo di persone che ha sfruttato l’opportunità dell’Asp per aderire ai programmi di prevenzione. Nei locali della scuola elementare di via Vittorio Emanuele è stato allestito un servizio vaccinazioni, curato in collaborazione con medici ed infermieri dell’Esercito, con 6 postazioni di anamnesi e 5 di somministrazione per adulti, mentre una postazione è stata dedicata alla fascia pediatrica. Al termine della giornata sono state, complessivamente 529 le vaccinazioni somministrate.

Buona la risposta degli screening oncologici

Numerosa anche la partecipazione agli screening oncologici con 115 esami effettuati, di cui 42 mammografie nell’ambito dei test del tumore della mammella, 21 Hpv Test e 14 Pap Test per lo screening del cervicocarcinoma, mentre sono stati 38 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto. Dopo la tappa di Marineo, prossimo appuntamento domenica 23 gennaio a Montelepre.

