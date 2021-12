Caos per i tamponi a Palermo: code intorno alla Fiera, in alcune farmacie attese anche di 4 ore

Caos per il secondo giorno consecutivo a Palermo a causa delle tantissime persone che attendono di fare un tampone, sia presso la Fiera del Mediterraneo che nelle farmacie. Traffico paralizzato con gente in fila da diverse ore. Le code per effettuare il tampone in Fiera iniziano da via Sadat, poi un tratto di via Ammiraglio Rizzo, via Isaac Rabin fino all'ingresso della struttura. Ma la fila non finisce lì visto che per raggiungere il point dove si trova il personale che effettua i tamponi si deve attraversare internamente la Fiera.

Tra chi sta effettuando il tampone, gente che è stata a contatto con positivi, palermitani non vaccinati che devono ottenere il green pass base, bambini con sintomi simili a quelli influenzali, persone tornate da viaggi, pendolari che devono rivedere le famiglie. Nessuna coda per i vaccini.

Caos anche davanti a tante farmacie con gente in attesa di effettuare tamponi e auto in doppia fila. Ci sono attese che possono durare anche quattro ore. Non va meglio presso i laboratori di analisi per i referti dei tamponi molecolari.

In due giorni sono migliaia i tamponi eseguiti a Palermo e la situazione sarà la stessa anche nei prossimi giorni. Le farmacie che eseguono i tamponi con prenotazione non hanno spazi liberi fino a gennaio.

© Riproduzione riservata