Open Arms, Matteo Salvini a Palermo per il processo: "Sereno, fatto il mio dovere"

Torna a Palermo, il senatore Matteo Salvini per l'udienza del processo Open Arms per cui è imputato di rifiuto di atti d'ufficio e sequestro di persona per aver impedito alla nave della Ong catalana di attraccare con 147 migranti soccorsi in mare. Il leader della Lega è entrato nell'aula bunker del Pagliarelli insieme all’avvocato Giulia Bongiorno. "Sono sereno di aver fatto il mio dovere e quello che gli Italiani mi hanno chiesto con il loro voto: A TESTA ALTA", scrive su Facebook Matteo Salvini.

"Oggi è un giorno troppo importante perchè la Guardia costiera italiana testimonierà. E da questo processo mi aspetto giustizia per tutte le persone che soffrono". Lo ha detto Oscar Camps, fondatore dell’ong spagnola Open Arms, parlando con i giornalisti al suo arrivo all’aula bunker. "Non c'è cosa più importante che salvare le vite, è la cosa più importante che può fare un uomo per un altro uomo - ha proseguito - e anche Salvini farebbe lo stesso se si trovasse in una situazione di questo tipo". E a chi chiedeva di commentate le parole di Salvini che ieri ha definito questo "un processo politico", ha aggiunto: "Salvini è Salvini".

Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli è in corso l'interrogatorio del primo teste, Sergio Liardo, capo del terzo reparto del Comando generale delle capitanerie di Porto, che sta ricostruendo i fatti avvenuti nell’agosto del 2019.

