Palermo, corsa contro il tempo per finire l'albero di Natale al Politeama

Sopra i cestelli in allestimento le ultime luminarie. Ancora qualche ora e anche quest'anno al Politeama di Palermo avrà il suo albero.

A causa dei problemi finanziari del Comune, in aiuto dell'amministrazione sono corse cinque associazioni di imprenditori: Confcommercio, Confartigianato-Casartigiani, Confindustria, Ance e Confesercenti e alcune delle ex municipalizzate hanno sostenuto le spese per non lasciare la piazza più centrale della città senza addobbi.

"Quest'albero è il frutto di un percorso 'Natale insieme 2021' - spiega l'assessore alle Attività economiche, Cettina Martorana - abbiamo già un albero ai quattro canti, bellissimo, e questo è ancora più grandioso perché riguarda tutta la città".

Il progetto dell'albero nasce nel giro di dieci giorni." Realizzare un'opera di questo genere in dieci giorni è un'impresa quasi impossibile - afferma Maurizio Cosentino di IDock- ma la città di Palermo lo meritava. L'abbiamo costruito all'interno della nostra struttura, lavorando all'aperto con mille difficoltà dovute alle condizioni del meteo".

L'albero è alto 17 metri e 50.È fatto in lamiera e pesa 1545 kg. Sarà visitabile anche all'interno.

