Palermo, ecco le luminarie e l'albero ai Quattro Canti: mercoledì quello al Politeama

Per l’albero al Politeama bisognerà attendere mercoledì, intanto però Palermo ha le prime luminarie e soprattutto l'albero ai Quattro Canti, realizzati coi fondi della Città Metropolitana.

«Eravamo pronti per consentire ai palermitani di vivere nel migliore dei modi questo straordinario momento di cultura e fede religiosa - commenta in questo video il sindaco Leoluca Orlando -. Come città metropolitana ci è sembrato utile cogliere l'occasione per valorizzare il percorso arabo normanno con Cefalù e Monreale. Questo è un contributo per una città che vuole vivere il Natale come una festa".

L'inaugurazione di oggi è la prima parte del piano che illuminerà tutto il centro con il contributo delle associazioni di categoria. "Mercoledì scatterà l'illuminazione anche in piazza Politeama e in via Libertà - aggiunge Orlando - e poi ci sarà l'altro albero, quello tradizionale per la città".

«Meglio tardi che una cosa fatta male. Dopo questa attesa, ne sarà sicuramente valsa la pena», ha commentato oggi sul Giornale di Sicilia Maurizio Cosentino, a capo della IDock, l’azienda che sta realizzando l’albero al Politeama. Dopo le prove di domani, sarà acceso mercoledì. Ad allungare i tempi ci ha pensato il maltempo degli ultimi giorni.

