Rifiuti a Palermo: rientrano altri mezzi, operai al lavoro per recuperare i ritardi

Continuano gli interventi di raccolta da parte della Rap, impegnata a recuperare i rallentamenti a causa di un calo di efficienza dei mezzi e di rallentamenti in discarica dovuti anche ai volumi residuali ancora rimasti in sesta vasca. L'azienda comunica che stanotte sono rientrati 6 mezzi riparati di quelli a nolo e in giro c'erano 44 veicoli per l'indifferenziata. A metà dicembre arriveranno altri 5 mezzi. "L'azienda ha provveduto ad organizzare il personale utilizzando i doppi turni con prolungamento delle ore lavorative - fanno sapere dalla Rap -, nonché spostando qualche itinerario di raccolta dal turno antimeridiano al pomeridiano, facendo sì che si possano utilizzare quanto più possibile i mezzi in esercizio".

Due squadre hanno lavorato rispettivamente al quartiere Albergheria e Zona Calatafimi (via La Loggia, compreso via Pagano e via Sunseri) e da stamattina gli operai sono impegnati nelle zone Sperone, Corso dei mille, zona ospedale Civico (interno Ughetti, via Madonia, via Indovina, via La Fata), zona Villaggio, via Gustavo Roccella.

"Domani mattina rende nota la Rap - interveniamo con gruppo ragno e compattatore allo Zen e un'altra squadra con pala in corso dei mille, via Messina montagna e via Galletti.

Nel video, via Del Bassotto, via Tiro a Segno, Via San Filippo e via Villagrazia

