Raccolta dei rifiuti difficile a Palermo, la Rap riorganizza i turni

Considerato che il servizio di raccolta rifiuti da cassonetto che continua a subire dei rallentamenti a causa di un calo di efficienza mezzi e di rallentamenti in discarica dovuti anche ai volumi residuali ancora rimasti in sesta vasca, la Rap informa la cittadinanza che l’azienda per minimizzare quanto possibile la problematica ha provveduto ad organizzare il personale utilizzando i doppi turni con prolungamento delle ore lavorative, nonché spostando qualche itinerario di raccolta dal turno antimeridiano al pomeridiano, facendo sì che si possano utilizzare quanto più possibile i mezzi in esercizio.

Si attendono, già da questo fine settimana il rientro di diversi mezzi che potranno garantire il completamento degli itinerari da servire sui tre turni. Oggi, dopo avere ultimato gli interventi in zona fiera ( definite le vie: Don Orione, via Ammiraglio Rizzo, via Guido Jung, via Ruggero Marturano, via Nicastro e via Thaon de Revel), Rap sta operando nei quartieri di: Bonagia, Sperone (Sacco e Vanzetti, via XXVII Maggio, via Di Vittorio, Corso dei Mille, Zona Industriale di Brancaccio, via Hazon, via Conte Federico); zona Via Basile ( via Brasa); zona Oreto Nuova (via Sirillo, via Concordia, via della Conciliazione); zona Mondello (via Aiace, via Mercurio, via Tolomea, lungomare Cristoforo Colombo, via Principessa Mafalda e Iolanda, lungo l’asse di via dell’Olimpo, via Margherita di Savoia). Stanotte saranno dedicate due squadre rispettivamente per il quartiere Albergheria e Zona Calatafimi (via La Loggia, compreso via Pagano e via Sunseri).

Altre zone che saranno oggetto di interventi nel fine settimana, dice Rap, sono: Viale Regione Siciliana Altezza Falsomiele, da via Albiri a Villagrazia, da ponte Corleone a via Moneta, via Camico, via Usignolo, via della Capinera, via Pernice; zona via Pietratagliata ( via Terranova, via dell’Acacia, via Dei Fiori, Zona Carmelo Onorato, via Aloi, Corso Pisani.

