Palermo, incendio in un'abitazione di via Ammiraglio Rizzo: corto circuito

Momenti di panico questa mattina in via Ammiraglio Rizzo 41, a Palermo. In un'abitazione, al nono piano, è divampato un incendio, il fumo nero era ben visibile da lontano. Sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre.

Al momento dell'arrivo dei pompieri, un uomo si trovava ancora all'interno della casa ed è stata issata immediatamente la scala per prestare i soccorsi, far evacuare l'abitazione e spegnere il rogo. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia e due ambulanze e la zona è stata transennata. L'uomo, un 70enne, è stato raggiunto e gli sono state prestate le prime cure.

Alcuni residenti, scesi per strada, hanno affermato che prima di aver visto il fumo hanno udito un botto. A quel punto hanno avvertito sia i vigili del fuoco che il proprietario dell'abitazione che non si trovava in casa nel momento in cui è scoppiato l'incendio. L'uomo è rincasato e ha cercato di spegnere le fiamme prima che si propagassero per tutte le stanze. Dalle prime informazioni sembra che si sia trattato di un corto circuito.

