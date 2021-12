Isola delle Femmine, vigili del fuoco spengono un incendio all’ex Sicar: nessun ferito

Un incendio ha interessato nella serata di ieri i casolari abbandonati dello stabilimento dismesso dell’ex Sicar di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno distrutto alcuni locali della struttura prima dell'intervento sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Carini. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Il rogo ha creato una cappa grigia di fumo e le esalazioni sprigionate dall’incendio hanno reso per qualche ora l’aria irrespirabile. I pompieri hanno circoscritto il fuoco impedendogli di propagarsi nelle aree adiacenti e quindi scongiurando maggiori danni ambientali. Sono in corso approfondimenti per accertare la causa dell'incendio.

L'edificio ospitava in passato una fabbrica di produzione e commercializzazione di materiale plastico, chiusa nei primi anni Novanta. Il 21 settembre del 2020 i vigili del fuoco erano intervenuti nella stessa zona per spegnere un altro rogo. Anche in quel caso non registrarono feriti.

