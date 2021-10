Palermo, la nave Geo Barents con a bordo 367 migranti è approdata al porto

È approdata a Palermo la Geo Barents, nave di Medici senza frontiere con a bordo 367 migranti, tra cui 172 minori. Il porto del capoluogo siciliano era stato assegnato all'imbarcazione dopo diversi giorni di navigazione in mare e in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo nel Mediterraneo.

Tra i 367 migranti arrivati a Palermo ci sono 29 donne e, come detto, 172 minori. A occuparsi della gestione sanitaria dei migranti sarà il personale della Fiera del Mediterraneo che effettuerà i tamponi. I minorenni sbarcheranno già in serata e saranno destinati ai centri d'accoglienza di Palermo mente gli adulti resteranno in quarantena sulla nave Gnv Allegra.

Le operazioni di sbarco sono coordinate dalla prefettura e vi prendono parte la Capitaneria di Porto, la protezione civile, i sanitari del 118, la polizia e la Croce Rossa. «Superiamo egoismi e meschinerie politiche - ha detto il sindaco Leoluca Orlando arrivando al Molo Quattro Venti - Palermo torna ad accogliere. Un modo per superare gli egoismi degli Stati e le meschinerie politiche che speculano sulla vita dei disperati».

