Geo Barents con 367 migranti, Orlando: "Palermo città dell'accoglienza"

"Palermo si conferma città dell'accoglienza". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ieri sera, arrivando al Molo Quattro Venti del porto del capoluogo siciliano per lo sbarco dei 367 migranti a bordo della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere.

"Organizziamo quanto è possibile, nel rispetto della vita di tante persone come noi. Un rispetto - ha detto il sindaco - che non c'è in molte leggi della nostra Europa, noi cerchiamo di compensare con l'accoglienza: una risposta all'inaccettabile genocidio che avviene nel Mediterraneo".

Orlando ha rilanciato inoltre la necessità di istituire il Recs (Rescue european civil service), il servizio civile di salvataggio in mare che il sindaco ha proposto lo scorso 9 maggio ai vertici dell'Unione europea.

Al porto anche il prefetto Giuseppe Forlani: "Riprendono le operazioni di accoglienza, come abbiamo fatto fino a un anno fa. L'arrivo di oggi è legato al maltempo che non ha consentito di utilizzare il porto di Augusta, dove solitamente avvengono questo tipo di attività. Saranno effettuati i tamponi per verificare se ci sono o meno positivi o meno al Covid 19, tutti adesso saranno accolti sulla nave quarantena".

© Riproduzione riservata