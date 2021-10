Palermo, l'ultima frontiera dello spaccio: la droga nascosta sui tetti, il video che incastra i pusher

Droga nascosta sui tetti dei negozi. È l'ultima frontiera dello spaccio, ideata in uno dei quartieri di Palermo dove il mercato degli stupefacenti è più fiorente: lo Sperone. Lì la polizia ha arrestato sei persone, accusate di gestire una delle più ricche piazze della droga in città con un giro di affari di 5 mila euro al giorno.

Le immagini parlano chiaro, come è possibile vedere da questo video diffuso dalla polizia. Le telecamere hanno registrato tutti i nascondigli utilizzati dagli spacciatori.

Ed ecco che la droga veniva passata ai clienti attraverso i tetti degli esercizi commerciali, oppure celata nelle cavità naturali del terreno. In altri casi, anche se si tratta di un metodo già sperimentato da anni in altre zone della città, gli stupefacenti venivano calati dagli appartamenti attraverso i panieri, i cesti con la corda ancora utilizzati nelle zone popolari. La base di spaccio era in via Di Vittorio.

