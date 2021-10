Spaccio di droga a Palermo, i nomi dei 6 arrestati: un minorenne era la vedetta

"L'hashish arriva dalla Campania e dalla Calabria, mentre la marijuana è per lo più a chilometro zero coltivata direttamente a Palermo e provincia in serre indoor. Complessivamente la droga sequestrata è stata di oltre quattro chili". Lo ha detto Giuseppe Ambrogio, comandante del commissariato Brancaccio che ha condotto le indagini, in merito all'operazione antidroga della polizia di Stato nel quartiere Sperone a Palermo che ha portato all'arresto di sei persone. "In via Di Vittorio gli acquirenti sapevano di acquistare hashish e marijuana. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati circa 19 mila euro. Un involucro con 7.300 euro è stato gettato da una finestra questa mattina durante le operazioni", ha aggiunto. La banda utilizzava anche un minorenne come vedetta. Sul ragazzo c'è una segnalazione al tribunale per i minorenni.

I nomi degli arrestati

In carcere sono finiti Gaetano Ingrassia, 31 anni, considerato al vertice dell'organizzazione, Vincenzo Marino, 26 anni, Pietro Argeri, 32 anni. Ai domiciliari Sebastiano Chiappara, 23 anni, Lorenzo Testa, 31 anni, e Giacomo Cannizzaro, 30 anni (si trova già in carcere).

Lo spaccio attorno ad un bar

Lo spaccio si svolgeva attorno al bar Vaccarella in via Di Vittorio a Palermo. I presunti pusher arrestati utilizzavano i tetti del bar per nascondere la droga sotto i pannelli solari. L'esercizio commerciale oggi è stato chiuso. Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha sospeso la licenza al bar.

