Palermo, inaugurata un'area verde dedicata alle donne che hanno combattuto la mafia

Inaugurata un’area verde a pochi passi da via D'Amelio dedicata alle donne protagoniste della lotta contro la mafia. La targa posizionata al centro della nuova aiuola porta i nomi di Rita Borsellino, Maria Pia Lepanto, Agnese Piraino Leto, Emanuela Loi e Rita Atria.

Ci sono inoltre due sagome che rappresentano una donna afghana in compagnia di una bambina e una pensilina rossa su cui campeggia l’immagine di Emanuela Loi, di cui oggi ricorre il 54esimo anniversario della nascita. La sorella Claudia, presente all’inaugurazione, dice commossa: “Emanuela nel suo piccolo ha fatto una grande cosa. Per me vedere inaugurata questa targa è una grandissima emozione, anche per il fatto che è qui, vicino a dove lei ha perso la vita”.

“Sono tanti piccoli grandi gesti che servono a mandare messaggi di vita e di cultura - commenta poi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - È anche un modo per chiedere scusa alle donne che hanno subito la violenza mafiosa”.

