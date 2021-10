Vaccino anti-Covid, Costa: "A Palermo numeri ottimi, stiamo procedendo anche con le terze dosi"

“Stiamo procedendo con le terze dosi, i numeri sono ottimi e viaggiamo sempre ad un’ottima media sulla campagna di vaccinazione” sono le parole del commissario straordinario emergenza Covid Palermo, Renato Costa.

Il commissario ribadisce che i numeri continuano ad essere buoni grazie alla vaccinazione di prossimità: “Noi usciamo dall’hub e andiamo alla ricerca degli indecisi, andiamo dovunque per convincerli a vaccinarsi. Grazie a questa nostra strategia possiamo dire che a Palermo e provincia i numeri sono comunque buoni”.

I casi di Coronavirus in Sicilia, intanto, sono in diminuzione rispetto ad un mese fa tanto che l'Isola, molto spesso, risulta non essere la prima per nuovi contagi giornalieri. E anche in provincia di Palermo la situazione non è più drammatica: ieri, ad esempio, sono stati registrati 55 nuovi casi.

© Riproduzione riservata