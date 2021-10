Nubifragio a Termini Imerese con attimi di panico, questo pomeriggio, per chi era presente al palazzetto dello Sport. La struttura, come si vede dalle immagini, si è allagato e la gente che si trovava sul posto è fuggita alla ricerca di una via d'uscita.

A Termini Imerese, investita da un nubifragio, sono entrati in azione due squadre di sommozzatori che sono intervenute per liberare le persone all’interno di autovetture.

© Riproduzione riservata