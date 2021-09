Forte temporale a Palermo, via Villagrazia si trasforma in un lago: il video

Palermo si sveglia nel mezzo di un acquazzone ed ecco che le strade della città si trasformano in laghi. In questo video le condizioni di via Villagrazia stamattina.

Diversi i danni registrati. Allagamenti in via Libertà, all'altezza del Giardino Inglese. E ancora strade allagate all'altezza di corso Calatafimi, corso Re Ruggero e nella zona di Mondello.

Alberi caduti in via Leopardi, via Sciuti e viale Piemonte, decine le telefonate ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle strade allagate.

