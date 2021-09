Palermo, il primo temporale arriva nel giorno di Santa Rosalia: strade allagate anche in centro, alberi caduti

Il primo acquazzone a Palermo arriva quando il calendario indica 4 settembre. È il giorno di Santa Rosalia, quello dell'acchianata a Monte Pellegrino che quest'anno causa Covid non ci sarà. Strada vecchia verso il santuario chiusa fino a domani, anche se non per colpa degli allagamenti che invece hanno fatto la loro comparsa in altre zone della città.

Anche via Libertà, per esempio, all'altezza del Giardino Inglese questa mattina somigliava a un lago. Situazione sotto controllo, invece, nei sottopassi di viale Regione, secondo quanto precisato dai vigili del fuoco, ma le strade si sono allagate all'altezza di Corso Calatafimi, corso Re Ruggero e nella zona di Mondello. Alberi caduti in via Leopardi, via Sciuti e viale Piemonte, decine le telefonate ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle strade allagate.

Ma i disagi non sono mancati, anche per la caduta di alberi sulle auto in sosta, in via Sciuti, via Leopardi e viale Piemonte.

Il temporale che dopo le 5 del mattino ha svegliato Palermo ha comunque rispettato le previsioni. In Sicilia, soprattutto nella zona del capoluogo e di Trapani, sarà un sabato di maltempo e piogge abbondanti, tanto che la protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per tutta la giornata a causa di precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali".

Previsto un miglioramento domani, anche se il tempo resterà instabile e specialmente nel pomeriggio sono previsti rovesci e qualche temporale nel centro-est della Sicilia.

Bomba d'acqua a Partinico

E intorno alle 6,40, a Partinico, c'è stata una bomba d'acqua: vento violento e pioggia hanno svegliato gli abitanti. La visibilità era ridotta. Energia elettrica assente per ore in tutto il comprensorio.

Corleone, cade un albero e circolazione interrotta

Su un tratto della strada statale 188 Dir/C “Centro Occidentale Sicula” il traffico è rimasto bloccato questa mattina per circa un'ora a causa di un albero caduto sul piano viabile all’altezza del km 22, a Corleone, in provincia di Palermo. Sul posto è giunto il personale Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada.

Maltempo: yacht cola a picco nel porticciolo di Ustica

Uno yacht di due diportisti tedeschi è affondato al porto di Ustica, senza provocare feriti. Il maltempo che si è abbattuto anche sull'isola in queste ore ha provocato alcuni danni alle imbarcazioni. In tanti sono riusciti a mettere a riparo le imbarcazioni. Lo yacht dei due tedeschi spinto dalle onde è finito sulla banchina, si è aperta una falla nello scafo e l’imbarcazione è colata a picco. Stanno intervenendo in queste ore gli uomini della Guardia Costiera e alcuni pescatori per evitare inquinamento nell’acqua del porto. In tanti sull'isola chiedono alla Regione di migliorare le condizioni del porticciolo nell’isola che quest’anno ha accolto centinaia di imbarcazioni dei turisti arrivati in tanti a Ustica per trascorrere le vacanze. "Quando il mare sferza la costa le imbarcazioni rischiano seri danni", affermano.

