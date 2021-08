Rifiuti, da Bonagia a via Tiro a Segno: il video della periferia di Palermo invasa dagli ingombranti

Da Bonagia a via Tiro a Segno, da Falsomiele a corso dei Mille, passando per via Villagrazia. La periferia di Palermo è invasa dalle discariche di rifiuti ingombranti.

E talvolta finiscono per essere anche una "brutta cartolina" per turisti e visitatori, come accade a due passi dai Giardini della Zisa, dove da settimane ci sono due montagne di ingombranti fra via Gugliemo il Buono e via Guerrazzi.

Come si vede dalle immagini del video, la situazione è più grave a Bonagia e, ancora di più in via Tiro a Segno, dove alcune discariche possono addirittura definirsi "storiche", dato che esistono da anni e anche quando vengono ripulite, eccole riformarsi a distanza di pochi giorni.

