Ingombranti e rifiuti bruciati, tour de force della Rap a Palermo

Svuotati i cassonetti e smaltito l'arretrato, la Rap è ora al lavoro sulle nuove discariche sorte in questi giorni a Palermo, sulla rimozione degli ingombranti e dei rifiuti bruciati.

Gli ultimi incendi si sono verificati la scorsa notte soprattutto in alcune strade del quartiere Borgo Nuovo e in via Messina Marine. La Rap stamattina con l'ausilio di una gru, ha rimosso l'immondizia bruciata in via Tommaso Aversa, via Scaffa, via Messina Marina, altri interventi sono stati effettuati in via Gran Cancelliere e via Paolo Pasolini.

A Borgo nuovo gli interventi della Rap riguardano la rimozione dei rifiuti accanto alle campane della raccolta differenziata nelle vie Comiso, Camarrano, Alia e in Largo Gibilmanna. Successivamente il lavoro sarà dedicato all'immondizia data alle fiamme.

L'attività al momento è concentrata soprattutto sul ritiro degli ingombranti, tanto che ad agosto sono stati ritirati dalle strade 5.499 pezzi.

Per quanto riguarda, invece, l'abbandono di rifiuti a ridosso delle campane gli interventi sono in corso a Mondello e Sferracavallo. A seguire gli operai si sposteranno nella zona di corso Calatafimi.

